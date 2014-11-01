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مدير مطار برج العرب: ليبيا رفضت دخول العمالة المصرية بسبب «التأشيرة»

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أكد اللواء طيار محمد صادق الشورى، مدير عام مطار برج العرب الدولى أن الطائرة الليبية التى غادرت مطار برج العرب متجهة إلى مطار طرابلس فى ليبيا وتقل عمالة مصرية وليبية، مساء أمس، الجمعة، لم تتعرض لأى تهديدات أو خطف من الجانب الليبى كما تردد على الإطلاق.

وأوضح «الشورى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الطائرة عادت إلى الإسكندرية فى نفس اليوم ولم تتعرض لأى محاولة تهديد أو خطف، بعد رفض السلطات الليبية استقبال العشرات من العمال المصريين الذين كانوا على متنها بسبب عدم حصولهم على التأشيرة الليبية الجديدة والتى تحمل العلامة المائية والمطبقة حديثاً فى ليبيا.

وأضاف أن العمالة المصرية التى كانت على متن الطائرة ممن يحملون التأشيرة الحديثة تم السماح لهم بالدخول ومن لم يحصل عليها تم منعه، مشيراً إلى أنه رغم عدم علم المصريين بالتأشيرة الحديثة إلا أنهم امتثلوا لقرار السلطات الليبية فى مطار طرابلس وعادوا على متن الطائرة نفسها، علماً بأنه لا توجد أى طائرة مصرية تسافر إلى ليبيا وأن جميع الطائرات التى تغادر من مطار برج العرب إلى ليبيا طائرات ليبية فقط.

ولفت إلى أن مطار برج العرب الدولى استقبل العمال المصريين العائدين من ليبيا وتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم وعودتهم لمنازلهم.

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