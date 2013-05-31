الأزهر يطالب الخارجية واليونسكو بوقف مزاد لبيع نسخة نادرة من المصحف في فرنسا

كتب : وائل فايز منذ 1 دقيقة

أرسل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رسائل إلى كل من وزير الخارجية محمد كامل عمرو، والدكتور عبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وإيرينا بوكوفا الأمين العام لمنظمة اليونسكو، وذلك لإيقاف المزاد العلني المزمع إجراؤه في 9 من يونيو في منطة فونتينبلو بفرنسا، لبيع مخطوطة نادرة من القرآن الكريم، سلبت من الأزهر أيام الحملة الفرنسية، لأنها وقف أزهري نادر وجزء من التراث، لا يجوز بيعه ولا إهداؤه ولا التصرف فيه بشكل من الأشكال.

وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد هذه المخطوطة.