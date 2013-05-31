أخبار عاجلة

الأخبار - د/ هاشم كريم : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن تعتبر من أهم الزيارات في الفترة الأخيرة -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي -
الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن -
وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

الأزهر يطالب الخارجية واليونسكو بوقف مزاد لبيع نسخة نادرة من المصحف في فرنسا

Google+ Print
الأزهر يطالب الخارجية واليونسكو بوقف مزاد لبيع نسخة نادرة من المصحف في فرنسا الأزهر يطالب الخارجية واليونسكو بوقف مزاد لبيع نسخة نادرة من المصحف في فرنسا

كتب : وائل فايز منذ 1 دقيقة

أرسل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رسائل إلى كل من وزير الخارجية محمد كامل عمرو، والدكتور عبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وإيرينا بوكوفا الأمين العام لمنظمة اليونسكو، وذلك لإيقاف المزاد العلني المزمع إجراؤه في 9 من يونيو في منطة فونتينبلو بفرنسا، لبيع مخطوطة نادرة من القرآن الكريم، سلبت من الأزهر أيام الحملة الفرنسية، لأنها وقف أزهري نادر وجزء من التراث، لا يجوز بيعه ولا إهداؤه ولا التصرف فيه بشكل من الأشكال.

وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد هذه المخطوطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ هاشم كريم : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن تعتبر من أهم الزيارات في الفترة الأخيرة

الأخبار - د/ هاشم كريم : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن تعتبر من أهم الزيارات في الفترة الأخيرة

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي

الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن

الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن