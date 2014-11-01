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عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية: تقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية “واجب”

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عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية: تقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية “واجب” عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية: تقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية “واجب”

قال الشيخ شريف الهواري، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، إن مستهدفة وتواجه حرباً المراد منها أن تقع الدولة المصرية فى النفق المظلم، مؤكداً أن الواجب يقتضى تقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية.

وأوضح “الهوارى”خلال مؤتمر الدعوة السلفية، لمواجهة أفكار التكفير والعنف والأفكار المنحرفة، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ضرورة نشر الفهم الصحيح للدين وتوعية المواطنين بخطورة هذه الأفكار.

وشدد على ضرورة أن يتسلح أبناء الدعوة بالعلم؛ حتى يستطيعوا محاربة الفكر بالفكر، والعمل على وأد هذه الأفكار الهدامة، والحفاظ على البلاد من أي خطر يواجهها .

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