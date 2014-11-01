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تأجيل الاستئناف على حكم حظر حزب «الاستقلال» لـ 8 نوفمبر لتقديم المستندات

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تأجيل الاستئناف على حكم حظر حزب «الاستقلال» لـ 8 نوفمبر لتقديم المستندات تأجيل الاستئناف على حكم حظر حزب «الاستقلال» لـ 8 نوفمبر لتقديم المستندات

حزب الاستقلال – أرشيفية

قررت، اليوم السبت، محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، تأجيل نظر أولى جلسات الاستئناف على حكم محكمة أول درجة بحظر أنشطة حزب الاستقلال لجلسة 8 نوفمبر لتقديم المستندات.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت فى وقت سابق برئاسة المستشار تامر رياض وبسكرتارية أحمد على بحظر أنشطة حزب الاستقلال، الذى يرأسه الكاتب الصحفى مجدى أحمد حسين.

كان المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة السابق، قد أقام دعوى قضائية وطالب فيها بضرورة حظر أنشطة حزب الاستقلال، لاعتباره أحد الأذرع السياسية لتنظيم ما يسمى “تحالف دعم الشرعية” المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى والتابع لجماعة الإخوان .

 

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