العريان يؤم قيادات الإخوان لصلاة الظهر داخل قفص الاتهام فى «أحداث الاتحادية»

قام القيادي الإخواني عصام العريان، اليوم السبت، بإمامة باقي المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام في صلاة الظهر، حيث أقاموا الصلاة لأول مرة جماعة داخل القفص المخصص للمعزول دون تواجده.

جاء ذلك فور رفع جلسة محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث الاتحادية».

جدير بالذكر ان هذة القضية متهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ” المحظورة ” والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.