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سقوط تشكيل عصابي خطير بحوزته درجات مسروقة و4 تماثيل أثرية بالوادى الجديد‎

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سقوط تشكيل عصابي خطير بحوزته درجات مسروقة و4 تماثيل أثرية بالوادى الجديد‎ سقوط تشكيل عصابي خطير بحوزته درجات مسروقة و4 تماثيل أثرية بالوادى الجديد‎

 

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادى الجديد من ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بحوزته درجات مسروقة و4 تماثيل أثرية‎

تلقى  اللواء نبيل العشرى  مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من العميد صبري غازي  مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد يفيد بضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالداخلة وذلك خلال ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الداخلة عن قيام مسجلين خطر بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية وتفكيكها وبيعها لتجار قطع الغيار. وعلى الفور تم تشكيل قوة أمنية من قسم شرطة الداخلة ومداهمة وكر العصابة بمدينة موط بالداخلة وتم ضبط كلا من  خ . ص . م ” 44 سنة مسجل خطر وسبق اتهامة في 29 قضية و   س . س . س ” 38 سنة مسجل شقي خطر وسبق اتهامه في 34 قضية و بحوزتهما 4 تماثيل اثرية مختلفة الاحجام لاستخدامها في النصب والاحتيال علي تجار الآثار و دراجتين بخاريتين مبلغ بسرقتهما في محضرين رقم ” 1140 و 1440 إداري الداخلة.

ـ تم تحريز المضبوطات وتسليم الدرجات النارية لاصحابها واحالة التماثيل لمنطقة الاثار للفصل في اثرية القطع من عدمه .وتحرر للواقعة المحضر رقم 3 احوال قسم شرطة الداخلة لسنة 2014 وجاري احالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.

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