حملات أمنية مكثفة بالوادى الجديد لضبط الخارجين عن القانون

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادى الجديد حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون ومتعاطى ومتجارى المخدرات.

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادي الجديد بلاغا يفيد بضبط 10 قضايا تعاطي مخدرات و2 قضية اتجار بإجمالي 12 قضية وتحرير 10 محاضر تموينية ما بين شهادات صحية وعدم إعلان عن أسعار في حملة تموينية مكبرة وضبط 4 قضايا سلاح أبيض وقضية واحدة فقط سلاح ناري صرح بذلك العقيد اشرف أحمد طه مدير العلاقات العامة مديرية أمن الوادي الجديد.

وقال إن المديرية تمكنت خلال حملة مكبرة على مدى الأسبوع الماضي من فحص 295 حالة اشتباه على المنافذ الحدودية للمحافظة.