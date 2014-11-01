أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

حملات أمنية مكثفة بالوادى الجديد لضبط الخارجين عن القانون

Google+ Print
حملات أمنية مكثفة بالوادى الجديد لضبط الخارجين عن القانون حملات أمنية مكثفة بالوادى الجديد لضبط الخارجين عن القانون

أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادى الجديد حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون ومتعاطى ومتجارى المخدرات.

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادي الجديد بلاغا يفيد بضبط 10 قضايا تعاطي مخدرات و2 قضية اتجار بإجمالي 12 قضية وتحرير 10 محاضر تموينية ما بين شهادات صحية وعدم إعلان عن في حملة تموينية مكبرة وضبط 4 قضايا سلاح أبيض وقضية واحدة فقط سلاح ناري صرح بذلك العقيد اشرف أحمد طه  مدير العلاقات العامة مديرية أمن الوادي الجديد.

وقال إن المديرية تمكنت خلال حملة مكبرة على مدى الأسبوع الماضي من فحص 295 حالة اشتباه على المنافذ الحدودية للمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار

أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار

طرح سلع غذائية مخفضة الأسعار في دمياط

طرح سلع غذائية مخفضة الأسعار في دمياط

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق