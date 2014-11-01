“أمن بورسعيد”: حادث الهجوم المسلح وقع ببحيرة البردويل بنطاق شمال سيناء

نفت مديرية أمن بورسعيد، حدوث هجوم مسلح على ميناء الصيد ببورسعيد، وأكدت أنه حال استقلال 27 صيادًا لمركب تسمى “امير ابو حسين”، داخل بحيرة البردويل نطاق محافظة شمال سيناء اطلق مجهولون النيران عليهم مما اسفر عن مصرع وإصابة 4 أشخاص .

وأضاف مصدر أمنى، أن قائد المركب أضطر إلى التوجه بهم هربا من مكان حدوث الواقعة بنطاق محافظة شمال سيناء إلى ميناء الصيد ببورسعيد ” نقطة انطلاقة” للتصرف و‘سعاف المصابين .

واستقبلت مستشفى بورسعيد العام كلًا من حمودة محمد هاشم متوفى اثر اصابتة بطلق نارى بالرقبة، يحيى السيد شعبان ابو العطا متوفى اثر اصابتة بطلق نارى بالرأس، جمال ابو خضير على سليم مصاب بطلق نارى بالقدم اليمنى، كريم محمد فتحى السحراوى مصاب بطلق نارى بالقدم اليسرى، وجميعهم مقيمين المطرية دقهلية .

وتم إخطار مديرية أمن شمال سيناء “نطاق الإختصاص” لإستكمال الفحص واتخاذ اللازم.