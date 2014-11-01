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قوات الأمن العراقية تبدأ عملية عسكرية موسعه شرق مدينة الرمادي

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قوات الأمن العراقية تبدأ عملية عسكرية موسعه شرق مدينة الرمادي قوات الأمن العراقية تبدأ عملية عسكرية موسعه شرق مدينة الرمادي

أرشيفية

 

أفاد مصدر في قيادة عمليات الأنبار العراقية ، اليوم السبت، بأن القوات الأمنية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق شرق مدينة الرمادي، مبيناً أن طيران التحالف الدولي شارك في هذه العملية.

وقال المصدر في حديث لـ”السومرية نيوز”، “إن القوات الأمنية مدعومة بطيران التحالف الدولي بدأت اليوم السبت، عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة جزيرة البو شهاب شرق مدينة الرمادي لتطهيرها من عناصر تنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن “القوات الأمنية تتقدم بعملياتها العسكرية في المنطقة واستطاعت السيطرة على بعض المناطق التي كان يتواجد فيها إرهابيو داعش”، لافتاً إلى أن “الطيران الحربي للتحالف الدولي قام بقصف مواقع داعش وكبدهم خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات”.

وأعلنت قيادة عمليات الأنبار، اليوم السبت، عن فتح طريق سامراء الثرثار القديم باتجاه الجسر الياباني في المحافظة، فيما أكدت تأمين الطريق بالكامل وإزالة جميع العبوات الناسفة فيه.

يذكر أن وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، قد أكد، أمس الجمعة خلال اجتماعه بالقادة العسكريين في قاعدة عين الاسد بمحافظة الأنبار، أن “القوات الأمنية ومقاتلي العشائر سيحررون المحافظة خلال شهر واحد”.

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