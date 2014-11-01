ننشر طلبات الدفاع في أولي جلسات المرافعة بأحداث الاتحادية

طلب المحامي نبيل عبد السلام نقيب المحامين بالاسماعيلية والمدافع الرئيسي عن المتهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال أولي جلسات مرافعة الدفاع بقضية احداث الاتحادية .. بضم دفتر كبير الأمناء المسجل فيه جميع الاجتماعات ومحاضر مكتب رئيس الجمهورية والامن يومي 5 و6 ديسمير 2012

كما طالب بضم قرار وزير الداخلية بجعل قاعدة ابو قير البحرية وحدة احتجاز قانونية بالمخالفة للقانون

وطالب بتصوير مذكرات النيابة العامة المكتوبة وتسجيل المرافعات وأذاعتها وضم دفتر كبير ديوان رئيس الجمهورية مع التصريح للمحامين الذين منعوا من قبل الامن من الدخول لحضور جلسات المحاكمة رغم حصولهم علي التصاريح اللازمة

كما طالب التصريح بالالتقاء مع المتهمين في محبسهم لمناقشتهم في امور خاصة بالوقائع

الجدير بالذكر ان هذة القضية متهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ” المحظورة ” والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات ..

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة .