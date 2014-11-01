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مصرع ضابط وإصابة 7 آخرين إثر انقلاب سيارة بالوادى الجديد

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مصرع ضابط وإصابة 7 آخرين إثر انقلاب سيارة بالوادى الجديد مصرع ضابط وإصابة 7 آخرين إثر انقلاب سيارة بالوادى الجديد

أرشيفية

لقى ضابط شرطة مصرعه وإصيب 7 آخرين من أفراد الشرطة في حادث انقلاب سيارة لوري خاصة بتأمين الأفواج السياحية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة لوري خاصة بتأمين الأفواج السياحية بمنطقة الكيلو 100 بمركز الفرافرة ما أدى إلى مصرع ملازم أول عادل شعيب من قوة قسم شرطة الفرافرة وإصابة 7 أفراد شرطة آخرين بإصابات بالغة وخطيرة.
> وعلي الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي وتحويل الحالات الخطيرة إلى مستشفيات الداخلة وأسيوط والقاهرة لتلقي العلاج.

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