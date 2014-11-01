علماء الفلك بروسيا يكتشفون كويكبًا جديدًا يهدد الأرض

اكتشف علماء الفلك في روسيا، بواسطة شبكة الروبوتات – التلسكوبية “ماستر”، كويكبا يشكل خطرا على كوكب الأرض.

منح الكويكب المكتشف رمز 2014UR116 ويبلغ مقاسه 370 م، أي أكبر من الكويكبين المكتشفين سابقا 2013SW24 و2013UG1 اللذين مقاساتهما 250 و125 م على التوالي.

ويقول الخبراء انه في حالة ارتطام هذا الكويكب بالأرض ستكون قوة الانفجار الناتج عنه أقوى بألف مرة من قوة انفجار نيزك تشيليابينسك.

وتجدر الاشارة الى ان شبكة تلسكوبات “ماستر” هي من تصميم علماء الفلك في روسيا، وتتكون من تلسكوبات ثنائية قطرها 49 سم وذات مجال رؤيا واسع، وهي من تصميم علماء الفلك في روسيا. هذه التلسكوبات يمكن ان تتجه خلال ثوان معدودة نحو أي نقطة عند استلامها اشارة من المراصد الفضائية.

يشترك في هذا المشروع، إضافة الى جامعة موسكو وجامعات روسية أخرى، حسبما ذكرت صحفية “روسيا اليوم” الإلكترونية جامعة جزر الكناري الاسبانية والجامعة الوطنية في سان خوسيه الارجنتينية.