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كيري لنتنياهو: من الضروري الحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي

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كيري لنتنياهو: من الضروري الحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي كيري لنتنياهو: من الضروري الحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي

كيري

أكد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اليوم السبت، على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف.

وشدد كيري باتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أهمية الامتناع عن اتخاذ ما أسماه “الإجراءات الاستفزازية”.

من جانب آخر أجرى كيري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس مؤكداً على ضرورة تجنب الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني أي أعمال أو تصريحات من شأنها أن تزيد حدة التوتر في المنطقة.

ومن المقرر أن يبحث كيري مع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في واشنطن، سبل دفع العملية السلمية وآخر المستجدات بشأن قطاع غزة.

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