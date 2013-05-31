بعد انقطاع التيار المستمر.. أهالي الغربية يرفضون دفع فواتير الكهرباء

محصلو الفواتير يؤكدون تعرضهم لإهانات من المواطنين.. ويرفعون مذكرة لرئيس شركة الكهرباء

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 16 دقيقة

أعلن الآلاف من أهالي محافظة الغربية رفضهم دفع فواتير الكهرباء، بعدما أصيبوا جميعا بحالة من الاستياء والغضب الشديدين بسبب انقطاع التيار بصفة متكررة خلال الآونة الأخيرة.

ويأتي ذلك كاستجابة صريحة للدعوات التي أطلقها القائمون على حملة "مش دافعين فواتير كهرباء"، حيث أكد المواطنون تضررهم وتلف أجهزتهم الكهربائية والأطعمة وبضائعهم.

ومن ناحية أخرى، شكى العشرات من محصلي فواتير الكهرباء من المحال التجارية والمنازل السكنية، في بيان بمذكرة عاجلة تم رفعها إلى رئيس شركة الكهرباء بالغربية، من عدم دفع المواطنين قيمة فواتير الكهرباء بسبب سوء الخدمة، لافتين إلى تعرضهم للإهانات والسباب من المواطنين.

وقال محمد السباعي منسق حملة "مش دافعين فواتير كهرباء" بالغربية، إن ظاهرة انقطاع التيار هددت مستقبل أبناء كافة الأسر بمراحل التعليم المختلفة، وتركتهم في حالة من الرعب خشية تعرضهم وأبنائهم وذويهم للخطر بسبب الانفلات الأمني والبلطجة أثناء انقطاع الكهرباء.