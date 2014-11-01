رئيس القومي لحقوق الإنسان يشارك فى «المؤتمر الدولي للإصلاح الجنائي» بالأردن

يشارك محمد فايق، رئيس الشبكه العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، في فعاليات «المؤتمر الدولي حول الإصلاح الجنائي وحقوق الإنسان واقع وتطلعات» والذى سيعقد في العاصمة الأردنية عمان يومى 3 ، 4 نوفمبر 2014 تحت رعاية الملك عبد الله الثانى بن حسين، ملك الأردن.

ينظم المؤتمر المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي. حيث يبحث المشاركون في هذا المؤتمر الدولي الإطار الدولي والإقليمي المنظم لمنظومة العدالة الجنائية وأخر التطورات والمستجدات والتوجهات الحديثة التى طرأت علي هذه المنظومة خلال العشر سنوات الماضية ومدى أتساقها من حيث التطبيق مع الواقع الوطنى في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

كما يتطرق المؤتمر إلي الوقوف علي بعض الممارسات الفضلي والتجارب الإيجابية علي الصعيد الدولي والإقليمى لبعض البرامج والمبادرات والتعديلات القانونية التى تجسد التطبيق العملي للإطار القانونى الدولي في إطار مواءمة الواقع المحلى مع منظومة حقوق الإنسان ، كما يشتمل المؤتمر علي أوراق تحليلية وورش عمل متخصصة لمناقشة أوضاع الفئات المهمشة (المستضعفة ) ضمن منظومة العدالة الجنائية ، كالأطفال والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة ضمن إطار تعزيز التبادل الدولي الإقليمى ، ونقل الخبرات والممارسات الفضلي ما بين دول المنطقة العربية.

هذا ويشارك في المؤتمر أكثر من 100 متخصص في مجال حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم وممثلين عن جامعه الدول العربية والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي.