برشلونة في مواجهة ' مستقبل لويس إنريكي ' لتعويض خسارة الكلاسيكو

برشلونة (إفي): يستضيف برشلونة مساء السبت سلتا فيجو على أمل تحقيق فوز مقنع أمام جماهيره لتضميد جراح الهزيمة المريرة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنانبيو (3-1) والمحافظة على صدارته المحفوفة بالمخاطر لليجا.

ويواجه البرسا الذي توج هذا الأسبوع بكأس السوبر الكتالوني بفريق من البدلاء والناشئين على حساب إسبانيول بركلات الترجيح، خصما عنيدا لم يخسر حتى الآن أي مباراة خارج أرضه.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للمدير اللفني لويس انريكي، الذي سيواجه للمرة الأولى الفريق الذي كان يتولى تدريبه في السابق قبل قيادته البرسا.

ويفتقد إنريكي في اللقاء لجهود الجناح المخضرم أندريس انيستا الذي أصيب في عضلة السمانة أمام ريال مدريد، وكذلك المدافع توماس فيرمايلين، الذي يتعافى من إصابة عضلية ولم يشارك حتى الآن مع الفريق الكتالوني.

وعاد المدافع البرازيلي دوجلاس بيريرا منذ يومين للتدريب بنفس وتيرة باقي زملائه، وقد يكون في قائمة الفريق للمباراة في حال حصوله على التصريح الطبي.

وستكون هذه المباراة هي الأولى التي تجمع مثلث الهجوم الكتالوني ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا ولويس سورايز في كامب نو، بما يحفز الجماهير للحضور إلى الملعب.

وقد يدفع المدير الفني للبرسا بجوردي ألبا والكوراتي ايفان راكيتيتش بعد أن فضل اجلاسهما على دكة البدلاء أمام ريال مدريد.

وعلى الجانب الآخر، يسعى سلتا لتعميق جراح الفريق الكتالوني بقيادة اللاعب نوليتو، الذي جلبه لويس انريكي بنفسه من البرتغال لقيادة مشروعه في فيجو.

وأكد المدير الفني، ادواردو بيريزو، قبيل هذه المواجهة أن فريقه سيحافظ على طريقة لعبه أمام برشلونة وسينافس على الاستحواذ على الكرة معتبرا أن ذلك أسهل طريق لتحقيق فوز يستعصي على سلتا في الليجا منذ 73 عاما على ملعب كامب نو.

وسيستطيع المدير الفني الاعتماد في هذه المباراة على الدولي التشيلي فابيان أوريانا، الذي قضى أمام ليفانتي عقوبة الإيقاف مباراة بسبب تراكم البطاقات، ولكنه يفتقد جهود الظهير الأيسر كارليس بلاناس للإصابة، وهو أحد أربعة لاعبين انتقلوا من مدرسة ناشئي برشلونة إلى سلتا.

وسيلعب بدلا منه جوني في خط الدفاع مع هوجو مايو، في الجانب الأيمن، بالإضافة إلى الثنائي سيرجي جوميز-كابرال في محور الارتكاز، في ظل عدم جاهزية فونتاس بنسبة مائة بالمائة رغم دخوله في القائمة.

ومع عودة أوريانا، سيعود الشاب سانتي مينا إلى قائمة البدلاء. وهذا سيكون من حيث المبدأ التغيير الوحيد في التشكيل الأساسي الذي خاض مباراة ليفانتي، رغم أنه ليس من المستبعد أيضا أن يشغل اليكس لوبيز مكان التشيلي هرنانديز.

التشكيل المحتمل:

برشلونة: برافو، الفيش، ماسكيرانو، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، تشافي، راكيتيتش، ميسي، نيمار، لويس سواريز.

سلتا: سيرخيو، هوجو مايو، كابرال، سيرجي جوميز، جوني، رادوخا، هرناندز (اليكس لوبيز)، كروهن ديهلي، أوريانا، نوليتو، لاريفي.

الحكم: فيكاندي جاريدو.

الملعب: كامب نو.