ضبط أمين مستودع وصاحب مخبز تصرفا في 7 أطنان دقيق بلدي بالبحيرة

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 1 دقيقة

تمكنت مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة العميد مصطفى قاسم رئيس المباحث، وبمعاونة المقدم وجدي الصيرفي وكيل المباحث، خلال حملة أمنية بمركزي إدكو والمحمودية، من ضبط فايز .ح .ع 43 عاما، أمين مستودع دقيق بلدي بمدينة إدكو، والمسؤول عن توزيع حصص المستودعات الخاصة بالمخابز البلدية المدعمة، لعدم الاحتفاظ بحصة الدقيق البلدي المخصصة للمخابز، وقدرها 6.350 طن دقيق بلدي مدعم.

كما تم ضبط حازم. ز. س 45 عاما، صاحب مخبز بلدي مدعم، بقرية مسعدة مركز المحمودية، لقيامه بالتصرف في حصة الدقيق البلدي المخصصة للمخبز، وقدرها 1.050 طن دقيق بلدي مدعم.

تم تحرير محضرين بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة.