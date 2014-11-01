وزير البحث العلمي يفتتح غدا المؤتمر الأول لإدارة العلوم والتكنولوجيا بمصر

يفتتح وزير البحث العلمي الدكتور شريف حماد ، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر ، غدا الأحد ، أعمال مؤتمر “إدارة العلوم والتكنولوجيا الأول” الذی تنظمه الشبكة القومية للمعلومات بالأكاديمية ، بهدف استعراض مؤشرات الأداء البحثي والابتكار في الجامعات والمراكز البحثية ودراسات الأكاديمية المختلفة في قياس الأداء البحثي وتطوير الأداء المؤسسي للبحوث التطبيقية.

يشارك في المؤتمر الناشر الدولي “ELSEVIER0″، وعدد من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات للبحوث، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمعاهد البحثية المصرية كما سيتم تسليم جوائز التميز العلمي لأفضل المجلات العلمية المصرية بناء على المعايير الدولية.

وقال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا – في تصريح صحفي اليوم السبت – إنه سيتم خلال فعاليات المؤتمر طرح خطة قصيرة المدى لتطوير منظومة الابتكار على المستوى المؤسسي بالإضافة إلى مناقشة الخدمات التكنولوجية والمعلوماتية المختلفة التي تقدمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لمنظومة البحث العلمي.

وأضاف أن البحث العلمي لا يستقيم مساره من دون خضوعه لضوابط علمية محدده لتحديد مدى صحته ومن ثم نشر هذه النتائج، حيث إن كل شيء لا يمكن قياسه وتقيميه لا يمكن إدارته وتطويره ، ومن دون هذه الضوابط وهذا النشر العلمي لا يمكن أن يكون هناك تقدم علمي ولا بحوث علمية موثوقة النتائج يمكن ترجمتها في حل مشكلات قومية وتنموية.

أ ش أ