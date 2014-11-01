دفاع أسعد الشيخة فى «أحداث الاتحادية» يطلب تسجيل جلسات المحاكمة وعرضها علي الشعب

أستمعت محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، إلي مرافعة المحامي نبيل عبد السلام دفاع المتهم الاول أسعد الشيخة في قضية «أحداث الاتحادية»، والذي قال في بداية مرافعته انه “ان احب الحقوق الي المشرع هو العدل في حضرة المحكمة”، مضيفاً “وجدت المحكمة في البداية وعلمنا اننا نتعامل وفق القانون واننا نثق ان في مصر قضاة وقضاء شامخ.

وأشار الي انه سيقدم الي هيئة المحكمة كشف يتضمن اسماء المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين والذين منعوا من الدخول وحضور جلسات المحاكمة.

وأكد عبد السلام أن النيابة ترافعت مرافعة شفوية ومكتوبة وسمحت للمدعين بالحق المدني بالمرافعة وسمعت إلي ثلاث منهم إثنين إدعا منهم ضد المتهمين الماثلين في قفص الاتهام والثالث تحدث عن أشياء آخري لا تمثل الواقعة.

وأضاف “في هذا العرض الذي يتقدم في تليفزيون الدولة سمح بنقل حديث الدفاع عن المجني عليهم عن الشهيد الحسيني أبو ضيف ومحمد السنوسي ثم تم اختذال جزء كبير من المرافعة، ولذلك نطالب بعرض المحاكمة كاملة وتسجيل جميع جلسات المحاكمة وعرضها علي الشعب المصري من خلال التليفزيون المصري حتي لا يكون هناك شعور بالتفرقة بين طرفي الدعوي”.

جدير بالذكر أن هذة القضية متهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ” المحظورة ” والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات ..

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة .