بالصور .. مهرجان الفن المصري الأوروبي بالأقصر بحضور قيادات المحافظة

حضر اللواء منتصر أبو زيد مساعد الوزير مدير أمن الأقصر برافقة اللواء صلاح حسان نائب مدير الأمن و عدد من القيادات الأمنية مهرجان الفن المصري الأوربي الذي أقيم مساء أمس بساحة ميدان أبو الحجاج و استمع إلى بعض الفرق الموسيقية المشاركة .

> و أكد أبوزيد علي أهمية هذا المهرجان في تنشيط السياحة في مدينة الأٌقصر مشددًا علي التزام الخدمات و شدة اليقظة و أهمية الظهور بالمظهر اللائق و المشرف لوزارة الداخلية .

> وكان قد استضاف ميدان سيدي أبوالحجاج بمحافظة الأقصر فعاليات مهرجان الفن المصري الأوربي تحت شعار “الفن لغتنا ” بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرعاية معهد جوتة الألماني بالقاهرة ومحافظة الأقصر وكلية الفنون الجميلة ومؤسسة روبرت بوش بالصعيد .

وتضمن المهرجان ورش عمل لصناعة الإكسسوارات وتصنيع العرائس والحرف الخزفية والرسم والتصوير الفوتوغرافى والزيتي والكتابة بالهيروغليفية ورسم الكولاج والنحت للأطفال بالإضافة لعروض فنية للفريق الغنائي الألماني إيرى ريفولتيه وكذا عروض فنون شعبية للتنورة والربابة ومسرح الأسود والبانتوميم فضلًا عن عروض خاصة قدمتها فرق مصرية للأغاني الشعبية وورش طباعة على التيشرات وتحطيب وصندوق أفلام.