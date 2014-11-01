بالصور… مؤتمر لمستقبل الإعلام بجامعة فاروس بالإسكندرية

أقامت جامعة فاروس المؤتمر العلمى الدولى الأولية لكلية الإعلام فاروس بالإسكندرية بعنوان “مؤتمر مستقبل الإعلام فى ظل التحولات المجتمعية الراهنة” وذلك بحضور اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية والدكتور السيد السعيد أمين عام المؤتمر ومحمد رجب رئيس مجلس أمناء جامعة فاروس، والدكتور فوزى عبد الغنى عميد كلية إعلام فاروس.

وقال السيد السعيد أن المجتمع المصرى العربى والعالمى مر بأحداث عديدة ومتنوعة خلال الفترة الماضية، والتى أدت إلى تغيير الأنظمة السياسية وإحداث تغيير مجتمعى شامل يتطلب السعى نحو بناء الدولة والنهوض بمؤسساتها،مشيرًا إلى أن الإعلام يعد من أهم الأدوات والمحركات الأسياسية فى قيادة وتشكيل الرأى العام، وتوجيهه نحو البناء والتنمية، ويتحقق ذلك إذا توافر للإعلام سياسية مهنية وتشرعية وأخلاقية صحيحيةتراعى الضوابط والقيم المهنية فى الأداء الإعلامى، وتقدم خطاباً مستنيراً يسعى للبناء لا للهدم.

وأضاف فوزى عبد الغنى الحقيقة أن المجتمع المصرى والعربى الدولى قد مر فى السنوات القليلة الماضية بأحداث متعددة ومتنعة أحدثت تغييرات فى العديد من الأنظمة السياسية والعربة بالإضافة إلى التغييرات المجتمعية، وأصبح التساؤل كيف نقيم دور الإعلام فى هذه المرحلة التى يمر بها وطننا العربى فى ظل هذه القلاقل، وكيف نحافظ على حرية الإعلام، ونظراً للأهمية المؤكدة لطبيعة المؤتمر المطروح فإن أكثر من 60 باحث مصرى وعربى قدموا 50 بحث باللغة العربية والإنجيليزية.