دفاع الشيخة يطالب بوضع شاشة لعرض فيديوهات تنفي الاتهامات في “أحداث الاتحادية”

أشار المحامي نبيل عبد السلام، دفاع المتهم الأول أسعد الشيخة أمام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية «أحداث الاتحادية» إلي أن النيابة العامة قامت بعرض فيديوهات من خلال شاشة عرض في الجلسات الماضية، ولذلك نطالب بتمكين الدفاع بعرض المشاهد التي تؤكد مرافعته وتنفي وجهة نظر الطرف الآخر للدفاع عن المتهمين.

الجدير بالذكر أن هذه القضية متهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة .