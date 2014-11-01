مركز متكامل بألسن عين شمس لترجمة الأفلام قريبا

أعلنت د. ناهد عبد الحميد عميدة كلية الألسن جامعة عين شمس أنه تم ضم د. أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة إلى عضوية مجلس الكلية وذلك في إطار تفعيل التعاون بين الجانبين.

> وأشارت أ.د ليلى جلال رزق وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن الترجمة إلى العربية تعاني من أوجه قصور كبيرة من بينها نقص الاهتمام بالترجمة العلمية وقلة انتاج المصطلح العلمي العربي، بالاضافة إلى ضعف لغة المترجمين واستهانتهم بقواعد اللغة العربية وجماليات أساليبها، افتقاد السلاسة اللغوية بسبب تغليب ترجمة المفردات اللغوية على ترجمة المعاني إلى جانب افتقاد الدقة العلمية في ترجمة الكتب العلمية.

> وأضافت أن هناك عدة معايير للحكم على جودة الترجمة من ضمنها أهمية الكتاب في اللغة الأصلية، دقة الترجمة وأمانة النقل بالاضافة إلى سلاسة اللغة العربية واظهار المناحي العلمية.

> وناقش أ.د. هشام المالكي الأستاذ بقسم اللغة الصينية بالكلية تجربة أعدها بعنوان “إعداد مترجم في المجالات التخصصية” استغرقت الفترة من 2006 إلى 2013 وأشار إلى أن التجربة انقسمت إلى ثلاث مراحل أولها الاهتمام بتأهيل عدد من طلاب القسم من خلال التفعيل الجاد لنشاط الاشراف الطلابي في مرحلة الليسانس.

> أ ش أ