محافظ أسيوط يتفقد عمليات تطوير قرى القوصية ويعلن عن إنشاء وحدة إطفاء

واصل اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط جولاته الميدانية لمتابعة أعمال التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر فقراً حيث زار قرى منشأة خشبة والتتالية وعرب التتالية بمركز القوصية في جولة استمرت 8 ساعات رافقه خلالها جمال عباس سكرتير عام المحافظة وفكري ثابت السكرتير المساعد ومستشاري المحافظة للمحليات والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان وفتحي بيومي وكيل وزارة التربية والتعليم وصالح عبد الله وكيل وزارة التموين وأحمد قاسم رئيس المركز والمهندس محمد صلاح رئيس شركة المياه والصرف الصحي ومسئولي الصحة والأبنية التعليمية والري والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وزار المحافظ مدرسة منشأة خشبة المشتركة والتي يجري فيها صيانة 3 مباني من ترميمات ودهانات وأعمال كهرباء بتكلفة تصل إلى 500 ألف جنيه وإحلال وتجديد مبنى رابع يضم 16 فصل بتكلفة تصل إلى 3.5 مليون جنيه لاستيعاب الكثافة الطلابية في الفصول كما تفقد الوحدة الصحية وأطمئن على توافر الأدوية والأمصال وكلف مسئولي مديرية الصحة بتوفير فني معمل للوحدة.

وتفقد محطة رفع صرف صحى قرية منشاة خشبة والتى ينتهي العمل بها فى 30 مارس 2015 بتكلفة 22 مليون جنيه للتأكد من إتخاذ خطوات ملموسة بها من أجل الإسراع فى إنشائها دون تعطيل كما زار قرية التتالية وأمر بتغيير أسلاك أعمدة الكهرباء بأخرى معزولة وإنارة طريق التتالية العمومي بطول 250م على نفقة المحافظة كما كلف رئيس المركز بالتنسيق مع الصحة لتوفير قطعة أرض أملاك دولة لأنشاء وحدة صحية عليها لخدمة أهالي القرية كما وافق على تخصيص جزء في مركز شباب القرية لإقامة مكتبة ثقافية عليه بالتعاون مع مديرية الثقافة ووافق أيضا على تمهيد ورصف طريق المدافن الجديدة بالقرية بطول 3.5 كم كما تفقد محطة رفع صرف صحى قرية التتالية والتى تنتهي30/3/2015 بتكلفة تصل إلى 14 مليون جنيه وأعلن عن الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرى التتالية ومنشأة خشبة وعرب التتالية نهاية ديسمر القادم.

وزار المحافظ قرية عرب التتالية وألتقى بالأهالي واستمع إلى مطالبهم وأمر بتوفير سيارة إسعاف تتمركز في الوحدة الصحية بالإضافة إلى توفير جهاز

> أشعة بالوحدة ووافق على إنشاء وحدة إطفاء ومكتب شئون اجتماعية على قطعة أرض تبرع بها أحد الأهالي ومكتب بريد بالجهود الذاتية كما وافق على ضم مسجد بالقرية للاوقاف وأعلن عن إنشاء جناح جديد بمدرسة نجع عرب التتالية وصيانة المدرسىة ضمن المنحة الالمانية وكلف مسئولي الابنية التعليمية بضم مدرستي الاستقلال والسلام في خطة الصيانة بالهيئة كما وافق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لبناء مدرسة ثانوي عليها كما وافق على فتح مخابز جديدة طبقاً للأقدمية بقرى التتالية والمنشأة الصغري والمنشأة الكبرى وعرب الجهمة والتمساحية.

وقال المحافظ خلال الجولة أن الدولة تسعى للارتقاء بالقرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات موضحاً أن الأمل كبير في

> مستقبل التنمية في البلاد وشدد على المسئولين بضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والتواصل والتفاعل مع المواطنين للوقوف على حجم

> المشكلات وازالة كافة العقبات التي تواجهه.