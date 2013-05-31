"الشحات" يطالب وزير الداخلية بكشف الجهة السيادية التي وضعت "برهامي" و"مكي" ضمن "الممنوعين من السفر"

المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية: منع برهامي ومكي من السفر يأتي ردا على موقفنا من قانون السلطة القضائية وسد النهضة

كتب : محمد كامل: منذ 7 دقائق

قال المهندس المهندس عبدالمنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، إن إدراج الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، والمهندس عمرو مكي نائب رئيس حزب النور للعلاقات الخارجية، على قوائم المنع وترقب الوصول من السفر، هو رد من النظام على موقف حزب النور والدعوة السلفية من قانون السلطة القضائية، الذي أكد الحزب والدعوة أنه غير مناسب، ورد على موقف الدعوة والحزب الذين طالبا الدولة باتخاذ موقف أعنف تجاه سد النهضة.

وقال الشحات في بيان له، إن على الجهة التي وضعت برهامي ومكي في قوائم الممنوعين من السفر، أن يكون لديها الشجاعة لتكشف عن نفسها، رافضا ما قالته الداخلية، بأن من فعل ذلك جهة سيادية دون تحديد تلك الجهة.

وكشف الشحات عن تواصل الدعوة السلفية والنور مع المخابرات والأمن الوطني، لمعرفة تلك الجهة السيادية، ولكنهم قالوا إنهم غير مسؤولين عن ذلك، مطالبا وزير الداخلية بكشف تلك الجهة.