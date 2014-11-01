التيار الديمقراطي يجتمع برؤساء الأحزاب ولجنة الانتخابات الاثنين

قال الدكتور محمد بسيوني، الأمين العام لحزب الكرامة، إن التيار الديمقراطي سيجتمع، الاثنين المقبل، مع رؤساء الأحزاب ولجنة الانتخابات لوضع معايير الترشح، فضلا عن مناقشة لقاء ممثل التيار مع اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات.

وأضاف «بسيوني» أن هناك 134 مرشحا للحزب على المقاعد الفردية والقائمة، وسيتم الفرز عقب إقرار معايير التيار الديمقراطي في الترشح ،لافتا في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»إلي أن من الأسماء المطروحة محمد منيب وكمال أبوعيطة رغم إعلان تيار الاستقلال خوضه الانتخابات على قوائمه.

من ناحية أخرى، قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عضو تحالف التيار الديمقراطي، إن تحالف التيار رفض الانضمام لقائمة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، لضمها عناصر من فلول النظام السابق، مضيفا أنه من الممكن انضمام تحالف 25-30 والعدالة الاجتماعية إلى تحالف التيار، نظرا لقرب الاتجاهات السياسية والرؤى، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع المصريين الأحرار في الفردي الذي سيخوض الانتخابات منفردا.

وتابع «إسحاق» أن الشكل النهائي للتحالفات الانتخابية بات واضحا بعض الشيء، حيث إن الأربع قوائم أصبحت جاهزة أمام الجميع منها قائمة الجنزوري، والثانية قائمة ائتلاف الجبهة المصرية، والثالثة الوفد المصري والرابعة تحالف التيار الديمقراطي.

وأضاف «إسحاق» أنه تم الاتفاق مع تحالف الوفد المصري على تشكيل قائمة منفردة له وقائمة للتيار أخرى بما يتيح فرصة للتنسيق على المقاعد الفردية، مشيرا إلى أن الاندماج وارد وليس مستحيلا، مؤكدا أنه تم طرح رؤية التيار، خلال لقاء مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، فيما يخص تقسيم الدوائر مقارنه بعدد الناخبين والتوزيع الجغرافي، وهو ما اتفق مع رؤية الخبير القانوني جمال غطاس، الذي حضر اللقاء وشدد على ضرورة توفير كاميرات لمراقبة عمل اللجان في الفرز منعا للتزوير.