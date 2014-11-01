بدء أعمال اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة في أديس ابابا

بدأت اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية الإثيوبية المشتركة، المنعقدة على مستوى كبار المسؤولين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السبت، بحضور كبار المسؤولين من الوزارات المصرية المختلفة، للتحضير للاجتماع الوزاري المقرر عقده، الاثنين المقبل، برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وألقى السفير سلمون أبيبا، رئيس الوفد الإثيوبي على مستوى كبار المسؤولين، كلمة افتتاحية بدأها بتتقديم التعازي للشعب والحكومة المصرية على شهداء القوات المسلحة في حادث الشيخ زويد الأخير، مشيرا إلى أهمية استغلال الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين لدعم وتعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وإثيوبيا، اللتان تعدان من أعظم وأقدم الحضارات في أفريقيا والعالم.

من جانبه، أكد السفير صبري مجدي صبري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ضرورة البناء على الروح الإيجابية التي تولدت بين مصر وإثيوبيا عقب اللقاء التاريخي الذي تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلاماريام ديسالين، على هامش القمة الأفريقية التي عقدت شهر يونيو الماضي في غينيا الاستوائية، والعمل على تعزيز العلاقات في كل المجالات بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للبلدين.