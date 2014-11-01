تايلر سويفت تتألق بتصميم أنطونيو بيراردي

الأناقة والجمال ليست بغريبة عن النجمة الشابة تايلر سويفت Taylor Swift، ففي كل إطلالة لها تنجح تايلر في لفت الأنظار بإختياراتها الرائعة ، وفي آخر إطلالاتها إختارت النجمة فستاناً قصيراً حمل توقيع المصمم Antonio Berardi بينما حلّت ضيفة على أحد البرامج التلفيزيونية ، تميز الفستان بتصميم ناعم وتفاصيل جذابة وقد بدا مناسباً جداً لإطلالتها حيث نسقته ببساطة مع حذاء أسود كلاسيكي و مكياج ناعم.

فيما بعد أدّت النجمة إحدى أغنياتها على المسرح في برنامج آخر وقد إختارت بدلة عصرية بتصميم جميل من Sass & Bide.

شاهدي معنا إطلالات تايلر سويفت وأخبرينا برأيك .