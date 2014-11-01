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السيسي: نعتز بعلاقتنا مع روسيا ونحرص على تنميتها وتطويرها في كافة المجالات

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السيسي: نعتز بعلاقتنا مع روسيا ونحرص على تنميتها وتطويرها في كافة المجالات السيسي: نعتز بعلاقتنا مع روسيا ونحرص على تنميتها وتطويرها في كافة المجالات

أرشيفية

 

قال الرئيس عبد الفتاح ، رداً على سؤال حول العلاقات المصرية الروسية، في حواره مع وكالة الأنباء الكويتية، نشر صبح اليوم السبت، “لقد حرصت منذ توليَّ منصبي وفي خطاب تكليفي للحكومة على أن تصاغ السياسة الخارجية المصرية، وأن تقيم علاقاتها الخارجية على أسس من الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وأن تكون العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم علاقات ديمقراطية، متنوعة ومتوازنة”.

وأوضح السيسي، أن روسيا قوة دولية مهمة تجمعها بمصر علاقات تاريخية، نعتز بها ونحرص على تنميتها وتطويرها في كافة المجالات، ومن هنا جاء الاهتمام بإجراء هاتين الزيارتين، ولكل منهما ظروفها المختلفة، فالزيارة الأولى تمت في إطار صيغة (2+2) وهي صيغة تتبعها موسكو مع عدد قليل من الدول وتتمثل في عقد مباحثات مشتركة بين وزيري الدفاع والخارجية في البلدين، أما زيارتي الثانية فكانت على المستوى الرئاسي لتدعيم العلاقات ومنحها الزخم السياسي اللازم لدفعها وتقدمها”.

وأضاف السيسي، أن الزيارتين أثمرتا عن العديد من النتائج المهمة على الصعيد الثنائي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، والتي تتابع الوزارات المصرية المعنية نتائجها بما يصب في صالح العلاقات المصرية – الروسية ومن ثم العلاقات الروسية – العربية، فكل تقدم تحرزه مصر على أي صعيد يصب في صالح ميزان القوى العربية بشكل عام”.

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