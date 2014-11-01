أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير العدل الإماراتى يتفقد معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة

Google+ Print
وزير العدل الإماراتى يتفقد معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة وزير العدل الإماراتى يتفقد معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة

قال سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل الإماراتى رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية أهمية التدريب باعتباره عاملا أساسيا في تطوير النظام القضائي مشددا على ضرورة التميز في التدريب القضائي والقانوني وفقا لأفضل الممارسات العالمية للمساهمة في رفع المنظومة القضائية بالدولة للوصول إلى الريادة في التدريب والدراسات القضائية والقانونية .

وأشار خلال زيارته الأولى لمقر معهد التدريب والدراسات القضائية بالمدينة الجامعية في الشارقة إلى ضرورة التزام أسرة المعهد بمواصلة السير على نهج التميز الذي تبنته قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة للمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات2021 وبما يحقق تطلعات الاتحادية حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

والتقى “الظاهرى” خلال الزيارة مع الدفعة الثامنة عشرة من المتدربين القضائيين وشجعهم على الاستمرار في التحصيل العلمي ونبه إلى ضرورة حضور البرامج التدريبية لما تحققه من استفادة كبيرة واكتساب لخبرات جديدة وتمنى لهم دوام التقدم والنجاح في حياتهم العملية بما يخدم النظام القضائي والقانوني في الدولة.

كما قام بجولة داخل أقسام المعهد شملت قاعات المحاضرات التي سميت بأسماء إمارات الدولة إضافة إلى قاعة عبد الله عمران تريم التي تحاكي قاعات المحاكم في الدولة بالشكل والتصميم والتجهيزات وكذلك تم الإطلاع على إدارة التدريب وآلية عملها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا