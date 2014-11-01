وزير العدل الإماراتى يتفقد معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة

قال سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل الإماراتى رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية أهمية التدريب باعتباره عاملا أساسيا في تطوير النظام القضائي مشددا على ضرورة التميز في التدريب القضائي والقانوني وفقا لأفضل الممارسات العالمية للمساهمة في رفع المنظومة القضائية بالدولة للوصول إلى الريادة في التدريب والدراسات القضائية والقانونية .

وأشار خلال زيارته الأولى لمقر معهد التدريب والدراسات القضائية بالمدينة الجامعية في الشارقة إلى ضرورة التزام أسرة المعهد بمواصلة السير على نهج التميز الذي تبنته قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة للمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات2021 وبما يحقق تطلعات الحكومة الاتحادية حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

والتقى “الظاهرى” خلال الزيارة مع الدفعة الثامنة عشرة من المتدربين القضائيين وشجعهم على الاستمرار في التحصيل العلمي ونبه إلى ضرورة حضور البرامج التدريبية لما تحققه من استفادة كبيرة واكتساب لخبرات جديدة وتمنى لهم دوام التقدم والنجاح في حياتهم العملية بما يخدم النظام القضائي والقانوني في الدولة.

كما قام بجولة داخل أقسام المعهد شملت قاعات المحاضرات التي سميت بأسماء إمارات الدولة إضافة إلى قاعة عبد الله عمران تريم التي تحاكي قاعات المحاكم في الدولة بالشكل والتصميم والتجهيزات وكذلك تم الإطلاع على إدارة التدريب وآلية عملها.