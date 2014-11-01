مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتين بطنطا

شهد طريق “القرشيةـ شبشير الحصة ” مركز طنطا، وقوع حادث تصادم سيارتين، بعد أن انحرفت سيارة ملاكي تجاه سيارة نقل أثناء محاولة قائد السيارة الأول تخطي عربة كارو، وأسفر الحادث عن مصرع 2 وإصابة قائد السيارة الثانية.

كان مأمور مركز شرطة طنطا قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الفرعي شبشير الحصة –القرشية، وتبين من فحص ضباط مباحث المركز أثناء سير السيارة 6005322نقل الغربية قيادة خليل عبد الفضيل عبد الله زيدان 27سنة سائق مقيم قرية ميت هاشم مركز سمنود اصطدمت بها السيارة 9785ع ط ب ملاكي .

وأسفر الحادث عن مصرع كل من عبد الفتاح عبد الفتاح الوزير26سنة عامل مقيم قرية شبشير الحصة مركز طنطا، وجهاد إبراهيم عبد الفتاح 21سنة طالبة مقيمة عزبة مبارك مركز السنطة، وإصابة قائد السيارة الثانية .

وتم التحفظ على الجثتين بمستشفى طنطا الجامعي، وتحرر المحضر 44318جنح مركز طنطا، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.