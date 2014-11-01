استدعاء صاحب شركة حاول تهريب 10 ملايين قرص منشط جنسي إلي داخل البلاد

قررت النيابة العام بالاسكندرية التحفظ علي حوالي 10 ملايين من الاقراص والمنشطات الجنسية مجهولة المصدر حاول صاحب شركة تهريبها الي داخل البلاد .

> كانت المعلومات والتحريات السرية التي اجراها رئيس مباحث الاموال العامة بميناء الاسكندرية العقيد ايمن شمسية قد افادت قيام صاحب شركة باستيراد رسالة ” معطر جو ” من الصين وادخالها للبلاد عبر ميناء الدخيلة بالاسكندرية ،

> وتبين ان صاحب الشركة اخفي اعداد كبيرة من المنشطات مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة بين مشمول الرسالة محاولا تهريبها .

> بعد عرض المعلومات علي مدير مباحث ميناء الاسكندرية اللواء هاني تم ضبط الرسالة ، وعثر بين مشمولها علي حوالي 10 ملايين من المنشطات مختلفة الانواع.

> امرت النيابة بالتحفظ علي المضبوطات واستدعاء صاحب الشركة لسؤاله عن الواقعة .

أ ش أ