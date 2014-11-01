اﻹسكان : 30 % من «دار مصر» وفقا لمبادرة التمويل العقارى .. ولا شروط ﻹثبات الدخل

أعلنت وزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نحو 30 % من وحدات مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، الذى يستهدف تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية، سينطبق عليها مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، والذى تتراوح فائدته بين 7 و 8 % للوحدات التى تتراوح قيمتها بين 300 إلى 400 ألف جنيه، منها مدن ستدخل وحداتها بالكامل ضمن المبادرة.

وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير اﻹسكان للشئون الفنية، فى تصريحات صحفية، إن المدن التى ستدخل بالكامل ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، هى السادات وبدر والعاشر من رمضان، حيث لن تزيد قيمة الوحدات فى المدينتين عن 400 ألف جنيه.

وأضاف عباس :” بالرغم من أن مدينة القاهرة الجديدة تعد من أعلى المدن سعرا فى المشروع، إلا أنه سيكون هناك بها نسبة بسيطة ينطبق عليها المبادرة، وتقدر بنحو 100 وحدة، وهذا الرقم يعد متميزا للغاية بالنسبة ﻷسعار وحدات المدينة، بجانب نحو 20 % من وحدات مدينة 6 أكتوبر، ونحو 50 % من وحدات مدينة العبور”.

> وأشار عباس إلى أنه ما دون هذه الوحدات التى سينطبق عليها مبادرة التمويل العقارى، سيتم تطبيق شروط التمويل العقارى العادى، وفقا لاختيارات الفائز بالوحدة عقب إجراء القرعة العلنية على الوحدات.

وأكد مساعد وزير اﻹسكان للشئون الفنية، أنه ليس مطلوبا ضمن الشروط تقديم ما يثبت الدخل أو مفردات راتب من جهة العمل، أسوة بما يتم فى اﻹسكان الاجتماعى، حيث يحق ﻷى مواطن التقدم لهذا المشروع، مشيرا إلى أن شروط المشروع محددة، وهى أن يكون المتقدم للحجز مصريا، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة فى تاريخ بدء الحجز، ولن يحق الحجز فى أكثر من مدينة وﻻ يحق للأسرة ( الزوج والزوجة واﻷولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

و أوضح المهندس خالد عباس ، أن نظام الدفع اﻷول الذى حددته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيكون بلا فوائد بنكية، حيث سيقوم المتقدم بدفع 10 % من قيمة الوحدة عند الحجز، ومثلها عند فوزه بالوحدة، والباقى على 16 قسطا، ربع سنوى، بقيمة 5 % من قيمة الوحدة.

ولفت خالد عباس إلى أنه يحق للمغتربين فى الخارج التقدم لهذه الوحدات، عن طريق ذويهم فى مصر.

يذكر أن المرحلة اﻷولى من مشروع اﻹسكان المتوسط، ” دار مصر” ، تبلغ 30 ألف وحدة سكنية، فى 8 مدن جديدة، هى 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، وبدر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والسادات، بتصميمات مختلفة، كاملة التشطيب”، بمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 مترا، وسيبدأ فتح باب الحجز يوم 16 نوفمبر المقبل فى فروع بنك التعمير واﻹسكان.