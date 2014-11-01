بالصور… ننشر تفاصيل ولادة طفل برأسين و3 أذرع بالمنوفية



> تحولت فرحة أم تبلغ من العمر 26 عام إلى صدمة، فلم تكن تعلم أنها على موعد مع ولادة حالة نادرة لطفل برأسين وقلبين وثلاثة أذرع عندما أقدمت على الولادة القيصرية بمستشفى المواساة الاسلامى بمدينة تلا محافظة المنوفية، نظرًا لانها تتلقى العلاج منذ سنوات وتتابع حالتها منذ شهور الحمل الاولى ولم يخطرها الطبيب المعالج لها بأى مشكلة فى الجنين ولم تظهر الاشعة وجود اى عيوب، مما أصاب الام بصدمة وقررت ترك المستشفى والانعزال فى منزلها بقرية صفط جدام بالمنوفية، حسبما أكد وحيد محمد خال الطفل.

وأضاف خال الطفل أن الصدمة التى تعرضت لها شقيقته كبيرة نظرا لانتظارها فرحة قدوم المولود منذ اربعة سنوات تقريبا وبدء رحلة علاج بعد عام من زواجها قائلا ” لما تتابع عن دكتور 9 شهور وتقوم بإجراء كل الاشعة والتحاليل ولا يتم إكتشاف الحالة يبقى فى مشكلة فى الطب عندنا “.

وأضاف ” احنا مش عارفين نعمل إيه لكننا بنوجه رسالة لوزير الصحة ورئيس الوزراء وللرئيس السيسى انت قولت اننا ممكن نبيع نفسنا عشان خاطر مصر واحنا ممكن نبيع نفسنا عشان خاطر الولد دا وبنطلب المساعدة فهل من مجيب ” .

وتقدم أهل الأم بالشكر لأطباء مستشفى المواساة الاسلامى بمدينة تلا على رأسهم الدكتورة نرمين الصعيدى الطبيبة التى أجرت عملية الولادة والدكتورة ريهام خالد طبيبة الاطفال التى استقبلت الطفل ووفرت له الرعاية بإحدى حضانات مستشفى المواساة ومحاولاتها نقله لمستشفى بتجهيزات أعلى .

ومن جانبها قالت الدكتورة نرمين الصعيدى، ” أن الحالة جاءت منذ يومين فقط وتخطت اسبوعين فى الشهر التاسع لهذا رأت إجراء عملية قيصرية لولادة الجنين وتم عمل الاشعة اللازمة لم تظهر حالة الطفل بأنه توأم ملتصق لكنها أحست أن الطفل ليس بحالة جيدة وقررت أصطحاب طبيبة اطفال معها اثناء إجراء الجراحة”.

وأكدت الطبيبة أن حالة الأم مستقرة وخرجت من المستشفى عقب إجراء العملية بـ 24 ساعة وحالة الطفل غير مستقرة ويحتاج رعاية وتجيهزات أعلى من إمكانيات المستشفى .

ومن جانبها قالت الدكتورة ريهام خالد طبيبة الاطفال، أن الدكتورة نرمين استدعتها لاستقبال الحالة معاها لكن ” السونار” لم يكن موضحا حالة الطفل وكان عبارة عن تضخم فى الامعاء وفؤجئنا اثناء الولادة أن الطفل عبارة عن توأم ملتصق أحد التوأم عبارة عن رأس غير مكتملة بدون جمجمة وظهور المخ ، الطفل الثانى مكتمل الاطراف العلوية ثلاثة اطراف ، والجزء التناسلى واحد مشيرة إلى أن التفسير الدقيق للحالة يتطلب إجراء العديد من الفحوصات التى تتطلب تجهيزات أعلى من إمكانيات المستشفى ويتطلب نقله سيارة مجهزة.

وأشارت الطبيبة أنها اتصلت بطوارىء مديرية الشئون الصحية بشبين الكوم لتقلهم لمكان أعلى إلا انها لم تجد استجابة من المسئولين واتصلت بمستشفى بنها الاقرب وطلبوا منها الحجز اولا وجود مكان خالى لحضانة تنفس صناعى .

ومن جانبها قررت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية نقل الطفل المولود برأسين وقلبين وثلاثة اذرع من حضانة مستشفى المواساة الاسلامى بمدينة تلا إلى مستشفى بنها الجامعى بسيارة مجهزة لتلقى العلاج ووضعه فى حضانة تنفس صناعى نظرا لانه يعانى اضطرابات بالتنفس وإحتياجه إلى تدخل جراحى متخصص.

وأكدت سرور أنه تم إرسال فريق طبى متخصص من أطباء الاطفال لمتابعة حالة الطفل بمستشفى المواساة الخاصة بتلا وكذلك متابعة حالة والدته المستقرة .

يذكر أن مستشفى المواساة الإسلامى بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، قد شهدت أمس حالة ولادة طفل برأسين وقلبين وثلاثة أذرع لأم تأخرت فى الإنجاب 5 سنوات، وتم وضع الطفل بحضانة المستشفى.