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وفد الاتحاد الأفريقي يصل القاهرة لبحث الحوار الوطني السوداني

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وصل إلى القاهرة، السبت، وفد آلية الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى، برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق، ثابو مبيكى، قادمًا من إثيوبيا في زيارة لمصر، تستغرق 3 أيام، في إطار جولة تشمل الخرطوم.

وقالت مصادر مطلعة، إن الوفد سيلتقي خلال زيارته كبار المسؤولين المصريين وشخصيات المعارضة السودانية، لبحث آخر تطورات الوضع بين دولتي السودان وجنوب السودان، وبحث ملف الحوار الوطني السوداني.

وأضافت المصادر، أن الوفد سيبحث مختلف القضايا الأفريقية، خاصة الوضع الليبي، والتعرف على ما يمكن أن تقدمه لتحقيق الاستقرار والأمن في بعض المناطق الملتهبة في القارة السمراء.

يذكر أن، مبيكي، تولى عملية المفاوضات بشأن الحوار الوطني السوداني، بتفويض من الاتحاد الأفريقي، وبدعم إقليمي ودولي، بعد أن كانت مهمته مقتصرة على التفاوض بين الخرطوم وجوبا، والخرطوم والحركة الشعبية.

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