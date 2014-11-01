اليوم.. استكمال محاكمة «بديع» و15 آخرين في «أحداث الإرشاد»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، جلسة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، و15 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مكتب الإرشاد»، والمخصصة لسماع مرافعات الدفاع.

يحاكم في القضية رئيس حزب الحرية والعدالة السابق سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، ورشاد بيومي، وعضو المكتب التنفيذي للحزب محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، وزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية الأسبق أيمن هدهد، وأحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ورضا فهمي، ومصطفى عبدالعظيم البشلاوي، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وعاطف عبدالجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان.

ويواجه المتهمون في القضية تهم القتل والتحريض على القتل والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 91 آخرين.