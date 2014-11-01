اليوم .. جنايات سوهاج تستأنف محاكمة 30 إخواني فى أحداث نقطة شرطة العتامنة

تنظر، اليوم السبت، محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز قضية أحداث الشغب واقتحام نقطة شرطة قرية “العتامنة” بمركز طما، والتى وقعت أحداثها عقب ثورة 30 يونيو والمتهم فيها 30 من أعضاء جماعة الإخوان.

وترجع أحداث القضية إلى قيام العشرات من المنتمين لجماعة الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بقرية “العتامنة” بمركز طما باقتحام نقطة شرطة القرية وطرد رئيس النقطة والقوة الأمنية منها وإلقاء زجاجات المولوتوف على مبنى النقطة، وذلك عقب ثورة 30 يونيو، مما أدى إلى اشتعال النار بها واحتراق 3 سيارات فى فناء نقطة الشرطة.