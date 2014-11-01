رئيس الائتلاف السوري: نعمل على تصحيح أخطاء المعارضة

كشف رئيس الائتلاف السوري المعارض، هادي البحرة، عن وجود أخطاء في صفوف المعارضة جاري العمل على تصحيحها.

وقال «البحرة»، في تصريحات أوردها موقع «راديو سوا» الأمريكي، إن هناك الكثير من خطوات التنسيق والعمل في الداخل بين مؤسسات قام الائتلاف بإنشائها والجيش الحر، والعمل على تنظيم قيادة موحدة تعمل على حماية الشعب السوري وتحقيق مطالبه.

وشدد رئيس الائتلاف على أن «المعارضة لا تطرح نفسها، كبديل عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وإنما لبناء السلام داخل سوريا»، مشيرًا إلى أهمية الحل السياسي ومشاركة المعارضة في مؤتمر جنيف، وتقديم خارطة طريق تمكن الشعب السوري من اختيار من يحكمه».

وأشار «البحرة» إلى أن نظام «الأسد» مازال يصر على الحل العسكري ويدعم تنظيم «داعش»، والجماعات المتطرفة، لكي يخير المجتمع الدولي بينه وبين الجماعات الإرهابية، على حد قوله، مؤكدًا أن «الشعب السوري معتدل ولا توجد حاضنة اجتماعية تؤوي الجماعات المتطرفة».