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اليوم ... استئناف محاكمة 67 إخوانيا في «اقتحام ديوان محافظة سوهاج»

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تستأنف محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، السبت، محاكمة 67 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم 10 محبوسين، وباقي المتهمين بين هاربين لم يتم القبض عليهم ومخلي سبيلهم، في اتهامهم بمحاولة اقتحام مبني ديوان عام محافظة سوهاج، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة في 14 أغسطس من عام 2013 وعزل الرئيس مرسي .

وكانت النيابة العامة في التحقيقات قد وجهت للمتهمين تهم التجمهر، ومحاولة اقتحام مبني ديوان عام محافظة سوهاج، واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحي على قوات تأمين المبني، والشرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف، وترويع المواطنين، وتهديد أمن وسلامة المجتمع .

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