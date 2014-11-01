المعارضة السورية : هناك أخطاء بصفوف المعارضة نعمل على تصحيحها

كشف رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة عن وجود أخطاء في صفوف المعارضة جاري العمل على تصحيحها .

وقال البحرة في تصريحات اوردها راديو سوا الامريكي إن هناك الكثير من خطوات التنسيق والعمل في الداخل بين مؤسسات قام الائتلاف بإنشائها والجيش الحر، والعمل على تنظيم قيادة موحدة تعمل على حماية الشعب السوري وتحقيق مطالبه.

وشدد على أن المعارضة لا تطرح نفسها كبديل عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد وإنما لبناء السلام داخل سوريا، مشيرا إلى أهمية الحل السياسي ومشاركة المعارضة في مؤتمر جنيف وتقديم خارطة طريق تمكن الشعب السوري من اختيار من يحكمه.

وأشار البحرة إلى أن نظام الأسد ما زال يصر على الحل العسكري ويدعم تنظيم “داعش” والجماعات المتطرفة كي يخير المجتمع الدولي بينه وبين الجماعات الإرهابية – على حد قوله -، مؤكدا أن الشعب السوري معتدل ولا توجد حاضنة اجتماعية تؤوي الجماعات المتطرفة.

أ ش أ