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وزير الشباب ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان المرحلة الـ3 بالقرية الأولمبية

  • مصر
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تفقد المهندس خالد عبدالعزيز، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتفقدا القرية الأولمبية بشرم الشيخ والذي بدأ العمل في المرحلة الثالثه بها حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بإنشاء صالة مغطاة ومدينة شبابية افتتحهما الرئيس السابق عدلي منصور.

وتشمل المرحلة الثالثة استادا رياضيا نجيل صناعي بالمواصفات العالمية والأضواء الكاشفة الرسمية تمكن من إمكانية النقل التلفزيوني، وثلاث ملاعب خماسية نجيل صناعي، وملعبين تنس، ومجمع اسكواش وحمام سباحة أوليمبي بتكلفة تقدر بـ100 مليون جنيه تم صرف 10 مليون منها.

وأكد الوزير أنه سيتم افتتاح المرحلة الثالثة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي في مارس 2015، كما أضاف أن مجمع الإسكواش سيستضيف بطولة العالم للإسكواش سيدات في يوليو 2015 لأول مرة في شرم الشيخ.

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