أمريكا تنتقد طلعات المقاتلات والقاذفات الروسية في أوروبا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة، إن الطلعات الجوية المتزايدة للمقاتلات والقاذفات الروسية بعيدة المدى تثير المخاوف الأمنية في أوروبا وإن الولايات المتحدة تراقب الأمر عن كثب.

وقال الأميرال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون، إن طائرات عسكرية روسية نفذت مزيدا من الطلعات الجوية يوم الجمعة فوق بحر البلطيق وبحر الشمال والمحيط الأطلسي، فيما قال حلف شمال الأطلسي إنها زيادة غير معتادة للنشاط الجوي لموسكو.

وأضاف كيربي “نحن بالتأكيد لا نرى أن هذه الطلعات والأنشطة المتزايدة مفيدة للوضع الأمني ​​في أوروبا.. ما طلبناه من السلطات في روسيا هو إتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف حدة التوتر وليس لزيادته”.

وتابع كيربي في إفادة صحفية بالبنتاجون إن “العدد الكبير وحجم ونطاق” الطلعات الجوية قد يشكل أيضا خطرا محتملا على الطيران المدني.

جاءت زيادة الطلعات الجوية بعد أشهر من التوتر بشأن أوكرانيا، وحث كيربي موسكو أيضا على “فعل الشيء الصحيح والوفاء بالتزاماتها الدولية إزاء احترام سلامة أراضي جيرانها”.

رويترز