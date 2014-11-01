اليوم.. الحكم على أبو حامد بتهمة ازدراء الأديان

تصدر اليوم السبت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد أبو مسلم، حكمها فى محاكمة محمد أبو حامد في الدعوى المتهم فيها بازدراء الأديان.

كان عدد من المحامين من جماعة الإخوان، أقاموا دعوى يتهمون فيها أبو حامد بازدراء الأديان، وذلك إثر تعقيب منه على تصريحات صفوت حجازى في أحد مؤتمرات دعم الرئيس الأسبق محمد مرسي، قال فيها إنهم سيعدون لإقامة الخلافة الإسلامية وجعل القدس عاصمتها، فعقب حينها محمد أبو حامد بقوله: “إنه لا أحد يستطيع أن يغير عاصمة مصر، وإن المقدسات الوطنية لا تقل أهمية عن المقدسات الدينية، وأن القاهرة هي أم المقدسات”.