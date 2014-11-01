محافظ جنوب سيناء يفتتح شارع «شرم ليزيه» بتبرع من رجال الأعمال

على غرار شارع «الشانزلزيه» بباريس، افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء شارع «شرم ليزيه» بمنطقة الماركاتو بشرم الشيخ للجمهور.

تكلف الشارع 320 ألف جنيه مساهمة من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المحال، وشملت «بلاط وخرسانه وتجميل وإنارة للشارع»، وهو عبارة عن 3 حارات بطول 750 متر لكل منهم، من بينها مشاية للدراجات.

وكرم المحافظ بشهادات التقدير لكل من ساهم في إخراج هذا العمل وأثني عليهم ودعى باقي المواطنين ورجال الأعمال بان يحذوا حذوهم للحفاظ على رونق وجمال المدينة.

كما قام المحافظ بافتتاح أحد المشروعات الصغيرة بحديقة 30 يونيو تشجيعا للشباب.