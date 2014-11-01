سياحة نجران تدرب 12 مرشداً سياحياً

أنهت الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة نجران تدريب 12 مرشدا سياحيا تم تدريبهم على مهارات الإرشاد السياحي وسلم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح شهادات الدورة التدريبية للمرشدين السياحيين في حفل تكريم بفندق هوليدي ان نجران ليصبح عدد المرشدين السياحيين بالمنطقة 30 مرشدا سياحيا.

وأوضح آل مريح إن هذه الدورة استهدفت عدداً من المرشدين السياحيين من الشباب الراغب بالعمل في مجال الإرشاد السياحي وأبان إن المرشدين السياحيين تم تدريبهم على عدد من الطرق والمتطلبات لتقديم خدمات الإرشاد السياحي لضيوف منطقة نجران مشيرا بأن بعض المرشدين السياحيين يجيدون اللغة الألمانية والفرنسية وغالبيتهم يجيدون اللغة الانجليزية.

وأضاف آل مريح إن مدة البرنامج التدريبي 5 أيام شملت الأعمال النظرية والميدانية بالمنطقة من خلال الزيارات الميدانية لبعض المواقع الأثرية التي تتمتع بها المنطقة، والاطلاع على المشاريع السياحية، وزيارة بعض الفنادق ومكاتب السفر والسياحة، وتم تدريبهم ميدانياً على آلية الإرشاد وكيفية تقديم المعلومة. وقد هنأ آل مريح المرشدين الجدد وتمنى لهم التوفيق في هذا المجال المهم الذي سيكون داعما رئيسا لزوار نجران والسياح الوافدين إلى المنطقة.