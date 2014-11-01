المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تعتمد برنامج «شكراً»

اعتمدت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض برنامج "شكراً" والخاص بمنسوبيها المتقاعدين، والذي يهدف الى تكريم منسوبي المدينة الطبية الجامعية الذين بلغوا السن النظامي للتقاعد.

واوضح مدير جامعة الملك سعود رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية الدكتور بدران العمر، أن برنامج "شكرا" سيمنح المتقاعد من منسوبي المدينة الطبية الجامعية خدمات متعددة، مؤكداً أن هذا البرنامج جاء حرصاً على مكافئة متقاعديها، الذين ساهموا في جعل المدينة الطبية الجامعية نموذجاً متطوراً منافساً يحتذى به في مجال تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، منوهاً بجهود القائمين على هذا البرنامج.

وذكر المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن المعمر أن المدينة الطبية الجامعية ان البرنامج يهدف إلى مد جسور التواصل مع متقاعديها، الذين تفانوا بتسخير إمكاناتهم وخبراتهم إداريةً كانت أو طبية، مضيفاً أن ما وصلت اليه المدينة الطبية الجامعية من تطور كبير في كافة مجالاتها الطبية والعلمية والبحثية جاءت بجهود منسوبيها الذين نقشوا أسماءهم في سجل انجازاتها.

وقال المدير التنفيذي للتشغيل بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود عبدالمحسن العشري ان هذا البرنامج، جاء ضمن سلسلة من البرامج الموجهة لمنسوبيها، والتي أطلقتها المدينة الطبية الجامعية مؤخراً كبرنامج "انتماء ومكسب" وستمنح المتقاعد من منسوبي المدينة الطبية الجامعية امتيازات خاصة، مؤكداً على أن برنامج "شكرا" سيتطور بمرور الوقت، مشيراً الى أنه تم تخصيص فريق عمل مؤهل لإدارة هذا البرنامج.

من جهته أوضح مدير الإدارة العامة لخدمات الموارد البشرية المكلف بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود ماجدة الزهراني بأن برنامج "شكرا" من البرامج المستحدثة، حيث يستهدف هذا البرنامج متقاعدي المدينة الطبية الجامعية، مضيفةً بأنه تم وضع خطة تنفيذية خاصة ببرنامج "شكرا"، معربةً عن أملها أن يحوز هذا البرنامج على رضا متقاعدي المدينة الطبية الجامعية.