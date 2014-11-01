السياري عميداً لكلية الحاسب والتقنية بجامعة شقراء

أصدر معالي مدير جامعة شقراء أ. د. خالد بن سعد بن سعيد قراراً إدارياً يقضي بتكليف د. عبدالعزيز بن سليمان السياري، الأستاذ المساعد في قسم هندسة الحاسب، عميداً لكلية الحاسب وتقنية المعلومات. وقد باشر د. السياري مهام عمله، سائلاً الله العون والتوفيق في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة ومواصلة السير بالكلية نحو تحقيق أهداف الجامعة ورسالتها السامية، معبراً عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولوزير التعليم العالي د. خالد بن محمد العنقري ولمدير الجامعة على دعمهم المستمر للجامعة، وعلى ما يلقاه من دعم ومؤازرة وحسن ظن تمثل في ترشيحه لتولي هذا المنصب، داعياً الله عز وجل أن يحفظ لبلادنا قيادتها وأمنها ورخاؤها. الجدير بالذكر أن د. السياري حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في هندسة الحاسب الآلي من الولايات المتحدة الامريكية.