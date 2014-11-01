وزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدا المرحلة الثالثة بالقرية الأولمبية بشرم الشيخ بتكلفة 100 مليون جنيه

قاما المهندس خالد عبد العزيز واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتفقدا القرية الأولمبية بشرم الشيخ والذي بدأ العمل في المرحلة الثالثه بها حيث تم الإنتهاء من المرحلتين الأولي والثانية بانشاء صالة مغطاة ومدينة شبابية افتتحهما الرئيس السابق عدلي منصور .

وتشمل المرحلة الثالثة استادا رياضيا نجيل صناعي بالمواصفات العالمية والأضواء الكاشفه الرسمية تمكن من امكانية النقل التلفزيوني ، وثلاث ملاعب خماسية نجيل صناعي ، وملعبين تنس ، ومجمع اسكواش وحمام سباحة أوليمبي بتكلفة تقدر بـ 100 مليون جنيه تم صرف 10 مليون منها .

واكد الوزير انه سيتم افتتاح المرحلة الثالثة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي في مارس 2015 ” .

واضاف :” ان مجمع الإسكواش سيستضيف بطولة العالم للاسكواش سيدات في يوليو 2015 لأول مرة في شرم الشيخ ” .