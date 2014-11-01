أكراد العراق يستعدون للدفاع عن «كوباني» السورية

اصطف الالاف وهم يتشحون بالاعلام الكردية في شوارع اربيل لتشجيع قافلة عسكرية متجهة الى بلدة سورية حدودية لم يكن اسمها شائعا من قبل وهي الان محور حرب عالمية ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

كان رجال قوات البشمركة العراقية في طريقهم الى مساندة اخوانهم الاكراد في الدفاع عن عين العرب السورية في معركة اكتسبت أهمية كبيرة في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة "لاضعاف وتدمير" التنظيم المتشدد.

ولم يتضح ما اذا كانت فرقة البشمركة الصغيرة هذه والمسلحة جيدا ستكون قادرة على تغيير ميزان المعركة لكن ارسال هذه القوات العراقية الى ساحة المعركة هو ابراز لوحدة الجماعات الكردية التي حرصت في احيان كثيرة على اضعاف بعضها البعض.

تشكلت هذه الجبهة المتحدة بعد ان ظهر الأكراد كأكثر شريك يثق فيه الغرب وله فاعلية على الارض في كل من العراق وسورية.

لكن الحفاظ على هذه الوحدة قد يكون صعبا نظرا للتنافس على زعامة أكراد العالم الذين يزيد عددهم على 30 مليونا غالبيتهم مسلمون سنة لكنهم يميلون الى تحديد هويتهم على أساس العرق لا الدين.

وعمدت حكومات الدول الأربع التي يتوزع فيها الاكراد وهي العراق وسورية وتركيا وايران الى استغلال التناحرات الكردية الداخلية لاجهاض تطلعهم الى الاستقلال.

وقال ايوب شيخو (33 عاما) الذي فر من كوباني الشهر الماضي ويعيش الان في مجموعة من الخيام نصبت مؤخرا في معسكر للاجئين في اقليم كردستان العراق "كلنا نريد للشعب الكردي ان يتحد. اذا لم نتحد سيدوسنا الجميع."

وقال فؤاد حسين كبير الأمناء في مكتب رئيس كردستان العراق مسعود البرزاني ان الدولة الاسلامية اسقطت الحدود.

وأضاف "انها نفس المنظمة الارهابية التي تهاجم خانقين وجلولاء في الموصل وكركوك (العراقيتين) وأيضا كوباني (السورية) وهذا ولد شعورا بالتضامن بين الاكراد."

* الهوية الوطنية

يبرز ارسال البشمركة العراقية الى كوباني السورية مستوى من التعاون غير مسبوق تجلى بين الجماعات الكردية متخطيا الحدود بعد ان اجتاح تنظيم الدولة الاسلامية ثلث أراضي العراق هذا الصيف واعلن قيام الخلافة الاسلامية في المناطق التي سيطر عليها هناك والمناطق التي سيطر عليها في سورية مسقطا الحدود.

وحين استهدف تنظيم الدولة الاسلامية كردستان العراق في اغسطس/ اب هبط مقاتلون من حزب العمال الكردستاني التركي من قواعدهم في الجبال الواقعة على الحدود التركية العراقية للمساعدة في صد الهجوم.

وفي نفس الوقت تقريبا عبر مقاتلون من جماعة كردية سورية بزغ نجمها خلال الحرب الاهلية في سورية - هي وحدات حماية الشعب- الحدود ودخلوا العراق لانقاذ الاف من الاقلية الايزيدية من الموت على ايدي مقاتلي التنظيم المتشدد الذي اخترق دفاعات البشمركة العراقية.

كما حارب أيضا أكراد ايران الى جانب قوات البشمركة العراقية داخل اقليم كردستان العراق.

وقال هنري باركي المسؤول السابق بالخارجية الامريكية الذي يدرس الان في جامعة ليهاي الامريكية "الاكراد الان متحدون أكثر من أي وقت وحتى لو تراجعوا بضع خطوات سيظل وضعهم أفضل مما كانوا عليه قبل ستة اشهر. خلاصة كل هذا هو تعزيز الهوية الوطنية الكردية."

* ضغوط في الداخل

اذا قدر لكوباني ان تسقط يقول المسؤولون في كردستان العراق انهم يخشون من سقوط متتابع لمنطقتين كرديتين أخريين في سورية وهو ما سيؤدي الى موجة نزوح جديدة للاجئين الى أراضي الاقليم العراقي شبه المستقل الذي يجاهد بالفعل لاستضافة أكثر من مليون نازح شردهم العنف داخل العراق.

كما سيرفع سقوط كوباني من الروح المعنوية لمقاتلي الدولة الاسلامية في العراق حيث بدأت قوات البشمركة تكسب أرضا في الشمال منذ ان بدأت الولايات المتحدة تشن غارات جوية في اغسطس/ آب.

ورغم ذلك يتساءل البعض لماذا تحارب قوات البشمركة في الخارج وهي مازالت تعاني ضغوطا في الداخل وعليها ان تستعيد كل هذه الاراضي التي فقدت السيطرة عليها.

واتخذ قرار دعم كوباني تحت ضغط شعبي شديد من أكراد العالم.

وأحبط حزب الاتحاد الديمقراطي السوري الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب محاولات البرزاني المتكررة لمد نفوذه عبر الحدود الى داخل الاراضي السورية.

وبدت الاحزاب الكردية السورية الأخرى المنافسة لحزب الاتحاد الديمقراطي التي يدعمها البرزاني خارج السياق. وعقدت الحكومة الاميركية أول اجتماع معلن لها مع حزب الاتحاد الديمقراطي في اكتوبر/ تشرين الاول وقالت وحدات حماية الشعب انها تنسق الغارات الجوية مع الجيش الاميركي خلال حملة كوباني.

لكن العلاقات بين الاكراد العراقيين والسوريين حساسة.

فبعد ان تدرب مئات الاكراد السوريين تحت رعاية البرزاني في شمال العراق رفض حزب الاتحاد الديمقراطي السماح لهم بالعودة الى سورية قائلا ان جناحه العسكري -وحدات حماية الشعب- هو القوة المسلحة المشروعة الوحيدة.

وفي المقابل منع زعماء حزب الاتحاد الديمقراطي من دخول كردستان العراق. وفي وقت سابق من العام حفرت حكومة الاقليم خندقا بطول الحدود مع سورية قائلة انها تخشى تسلل مقاتلي الدولة الاسلامية.

لكن حزب الاتحاد الديمقراطي قال ان هذه محاولة واضحة لاحباط ادارته الناشئة التي لم يعترف بها أكراد العراق رسميا الا الشهر الجاري فقط.

لكن في مؤشر آخر مفاجيء على الوحدة أبرم حزب الاتحاد الديمقراطي السوري الذي يقول البعض ان علاقته بحزب العمال الكردستاني التركي تشوه سمعته اتفاقا لاقتسام السلطة مع فصائل سورية اخرى الاسبوع الماضي في خطوة تهدف في جانب منها على الاقل الى تحسين صورته في الخارج.

* القائد العام

مع مغادرة قوات البشمركة أراضي كردستان العراق في طريقها الى تركيا للوصول الى كوباني السورية رفع الاكراد صور البرزاني ووالده الملا مصطفى البرزاني الزعيم الوطني الكردي. وسجد البعض في الطريق.

وبقرار البرزاني ارسال قوات البشمركة -وهو أيضا قائدها العام- الى كوباني عزز رئيس كردستان العراق صورته كزعيم وطني للاكراد وكمتحاور باسمهم مع الغرب.

وقال عضو كبير في حزب كردي عراقي منافس ان هذه الخطوة ستزيد من شعبية البرزاني بعد انتكاسات تعرض لها في ميدان المعارك هذا الصيف وستصلح بعض الاضرار السياسية لما يعتقد انه اعتماد زائد من جانبه على تركيا التي خذلت الاكراد وقت الشدة.

وتركيا هي من أقرب حلفاء كردستان العراق السياسيين والاقتصاديين لكن أنقرة تخشى من ان يحذو أكراد سورية حذو أكراد العراق ويعلنون قيام دولة مستقلة في شمال سورية وان يجريء ذلك بدوره الاكراد الاتراك ويخرج عملية سلام متعثرة عن مسارها.

وأغضب عزوف أنقرة عن الانضمام الى الحرب الدائرة ضد الدولة الاسلامية عبر حدودها في سورية الاقلية الكردية التركية وعقد جهود تقديم الدعم لكوباني وجعل المفاوضات الخاصة بالسماح لقوات البشمركة بالمرور عبر الاراضي التركية حساسة ومعقدة.

وترى ماريا فانتابي محللة شؤون العراق لدى مجموعة الأزمات الدولية أن صلة الجماعات المتناحرة بقوى اقليمية مختلفة يشكل خطرا على وحدة الاكراد.

وقالت "أرى هذا مجرد تلاق مؤقت للمصالح لا اتحادا دائما. فإلى جانب الخلافات العقائدية بين حزب الحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب البرزاني) وحزب الاتحاد الديمقراطي فان العلاقات الاقليمية التي تربط الأول بتركيا والثاني بإيران تظل هي أكبر عقبة أمام تشكيل جبهة كردية موحدة."