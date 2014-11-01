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شمال سيناء تتعرض لسقوط أمطار مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة

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شمال سيناء تتعرض لسقوط أمطار مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة شمال سيناء تتعرض لسقوط أمطار مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة

مع حظر التجوال المفروض على منطقة شمال سيناء تعرضت المحافظة لسقوط أمطار مصحوبة بانخفاض فى درجة الحرارة مما أدى الى تجمع كميات من المياه فى الشوارع وعلى الطرق.

ولم تؤثر الأمطار على الطرق والشوارع أو على الأسواق والحركة التجارية، وذلك نظرا لخلو الطرق والشوارع فى مناطق العريش والشيخ زويد ورفح وبعض مناطق وسط سيناء من المارة بسبب الحظر المفروض عليها.. كما لم تؤثر على الأسواق نتيجة لاغلاقها، وتوقف الحركة التجارية بسبب الحظر أيضا.

وقد استقبلت منطقة بئر العبد وبعض مناطق وسط سيناء (غير الواقعة تحت الحظر) سقوط الأمطار بفرح شديد نظرا لتأثير مياه الأمطار على المحاصيل وتجهيز الأراضى للزراعات الشتوية وتغذية خزان المياه الجوفية.

ومن جهة أخرى تتابع غرفة العمليات بالمحافظة تطورات الأمطار والظروف الجوية، وهناك إتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية وتوقعات حدوث سيول، ولم تتلق الغرفة أية بلاغات أو إخطارات بأى شىء غير عادى حتى الآن .

أ ش أ

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